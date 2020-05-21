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«Оренбург» объявил о смене президента клуба

«Оренбург» объявил о смене президента клуба
Футбол / РПЛ 0

На официальном сайте «Оренбурга» было объявлено о смене президента клуба. Им стал заместитель генерального директора «Газпром добыча Оренбург» по корпоративной защите Василий Еремякин. Еремякин сменил на этом посту Владимира Кияева.

«В «Оренбурге» прошло рабочее совещание, посвящённое возобновлению сезона РПЛ, с участием генерального директора предприятия «Газпром добыча Оренбург» Олега Николаева. На совещании было объявлено решение собрания учредителей о назначении на должность президента ФК «Оренбург» Василия Еремякина», — сказано в заявлении.

Сезон Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте и возобновится 21 июня. «Оренбург», набрав 23 очка в 22 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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