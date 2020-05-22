Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Слуцкий: история про Мамаева выдумана человеком с воспалённым мозгом и пышной шевелюрой

Слуцкий: история про Мамаева выдумана человеком с воспалённым мозгом и пышной шевелюрой
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал рассказ комментатора Алексея Андронова о его конфликте с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

Слуцкий и Мамаев работали вместе в ЦСКА. По словам Андронова, в отеле специалист попросил хавбека зайти к нему в номер, чтобы обсудить предстоящий матч, на что Павел в присутствии одноклубников предложил пообщаться на месте, аргументировав это тем, что про тренера «слухи разные ходят». Комментатор утверждает, что Слуцкий перевёл Мамаева во вторую команду из-за этого инцидента.

«Это выдуманная история Алексеем Андроновым, ничего такого там не было вообще. Это просто воспалённый мозг человека с пышной шевелюрой каким-то образом просыпается», — сказал Слуцкий в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Слуцкий: баннер фанатов ЦСКА с печью зарубили. Сказали, что «Тоттенхэм» — еврейский клуб
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020