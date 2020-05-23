Источник: владикавказский «Спартак» будет расформирован

В ближайшее время владикавказский «Спартак» будет расформирован, а весь персонал направят в футбольную академию, которая будет продолжать свою деятельность, сообщает Ossetia News.



«В клубе давно финансовые проблемы. Можно сказать, что команды уже давно нет. Никаких подвижек, ребята занимались сами, по индивидуальной программе. Скорее всего, команды уже не будет, ее переформируют. Но будет академия. Весь персонал клуба перенаправят в футбольную академию. Команду тоже расформируют, но какова будет их дальнейшая судьба сказать сложно», — отметил источник.

В сезоне 2019/20 «Спартак» выступал в «Зоне Юг» ПФЛ и завершил выступление в турнире на последнем, 16-м месте. Главный тренер команды Валерий Горохов покинул свой пост 21 мая.