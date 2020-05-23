«Фрайбург» — «Вердер»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 23 мая, на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге состоится матч 27-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» — «Вердер». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Фрайбург» — «Вердер» на «Чемпионате»



«Фрайбург» набрал 37 очков в 26 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Бременский «Вердер» (18) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария», в 26 матчах набравшая 58 очков.