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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии
Футбол / Германия 0

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «шмелей».

Автором первого гола стал защитник «Боруссии» Рафаэл Геррейру, отправив мяч в ворота соперника на 32-й минуте после передачи нападающего Торгана Азара. В конце второго тайма преимущество дортмундцев увеличил защитник Ашраф Хакими, ему ассистировал хавбек Джейдон Санчо.

Германия - Бундеслига. 27-й тур
23 мая 2020, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Геррейру – 32'   0:2 Хакими – 78'
Удаления: Клаус – 82' / нет

В другом матче 27-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» принимал «Вердер» из Бремена. Встреча состоялась во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победный мяч забил полузащитник «Вердера» Леонардо Биттенкорт на 19-й минуте. Результативную передачу в актив записал хавбек Дави Классен.

Германия - Бундеслига. 27-й тур
23 мая 2020, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
0 : 1
Вердер
Бремен
0:1 Биттенкорт – 19'
Удаления: нет / Баргфреде – 88'
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