Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «шмелей».

Автором первого гола стал защитник «Боруссии» Рафаэл Геррейру, отправив мяч в ворота соперника на 32-й минуте после передачи нападающего Торгана Азара. В конце второго тайма преимущество дортмундцев увеличил защитник Ашраф Хакими, ему ассистировал хавбек Джейдон Санчо.

В другом матче 27-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» принимал «Вердер» из Бремена. Встреча состоялась во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победный мяч забил полузащитник «Вердера» Леонардо Биттенкорт на 19-й минуте. Результативную передачу в актив записал хавбек Дави Классен.