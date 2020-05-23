«Бавария» — «Айнтрахт»: составы команд на матч 27-го тура чемпионата Германии
Тренерские штабы мюнхенской «Баварии» и «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне назвали составы на матч 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020.
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Киммих, Горецка, Дэвис, Коман, Перишич, Мюллер, Левандовски.
Запасные: Ульрайх, Одриосола, Эрнандес, Май, Мартинес, Кюизанс, Гнабри, Батиста Майер, Зиркзе.
«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, да Коста, Туре, Хинтереггер, Гачинович, Фернандеш, Ильзанкер, Роде, Костич, Силва.
Запасные: Реннов, Чэндлер, Хасебе, Дурм, Торро, Соу, Камада, де Гузман, Дост.
Встреча состоится сегодня, 23 мая, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Айнтрахт».
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