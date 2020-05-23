«Бавария» отказалась выкупить Филиппе Коутиньо у «Барселоны» за € 120 млн

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о ситуации с полузащитником команды Филиппе Коутиньо, аренда которого истекает 30 июня.

«Срок использования опции выкупа уже истёк. Мы её не активировали. Теперь нам нужно завершить планирование состава на следующий сезон. Посмотрим, останется ли с нами Коутиньо или нет», — приводит слова Румменигге Mundo Deportivo со ссылкой на Der Spiegel.

«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны» летом 2019 года. Мюнхенский клуб мог выкупить бразильца за € 120 млн. Ранее сообщалось, что действующие чемпионы немецкой Бундеслиги хотят продлить аренду Филиппе на следующую кампанию.

Контракт Коутиньо с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2023 года.