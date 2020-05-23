Павел Погребняк: кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк, заразившийся коронавирусом, поблагодарил российского актёра театра и кино Михаила Боярского за поддержку, а также обратился к тем, кто не верит в существование COVID-19.
«Михаилу Сергеевичу большой привет. Очень приятно, что он поддержал меня. Спасибо! Хочу пожелать всем следить за здоровьем и не болеть коронавирусом. Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок», — приводит слова Погребняка «Р-Спорт».
В обращении к футболисту Михаил Боярский сказал: «Всё будет хорошо, ты поборешь эту болезнь, как поборол многих врагов на футбольном поле».
Ранее московский «Спартак» объявил, что коронавирус выявлен у полузащитника Зелимхана Бакаева.
Жена Погребняка: надо сажать людей за лжеинформацию. Не дай бог вам познать коронавирус!
- 23 мая 2020
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