Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом, у Зобнина нашли антитела

Московский «Спартак» сообщил о заражении коронавирусом полузащитника Зелимхана Бакаева.

В четверг футболисты, тренерский штаб и члены персонала прошли тестирование на COVID-19. Коронавирусная инфекция была выявлена у Зелимхана Бакаева, хавбек переносит болезнь дома.

«По итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у Зелимхана Бакаева был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания. Сейчас футболист помещён на домашний карантин.

Хочу подчеркнуть, что у Зелимхана отсутствуют любые клинические проявления болезни, она протекает бессимптомно. В ближайшее время игроку будет проведено дообследование. Решение о принятии Бакаевым участия в тренировочном процессе вместе с командой будет принято после истечения карантина, а также по итогам двух отрицательных ПЦР-тестов в течение четырех дней", — приводит пресс-служба «Спартака» слова главы медицинского штаба клуба Михаила Бутовского.

Кроме того, анализы полузащитника Романа Зобнина показали наличие в крови антител. Игрок уже перенёс инфекцию.

«Зобнин перенёс коронавирусную инфекцию в период самоизоляции. Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал. По истечении 14-дневного карантина в связи с инфекцией Зобнин дважды в течение четырёх суток прошёл ПЦР-тестирование. Результаты этих тестов — отрицательные.

Иммуноферментный анализ (ИФА-тест) показал наличие в крови Романа иммуноглобулина G, что может свидетельствовать о выработке у него иммунитета. Это в свою очередь означает, что Зобнин уже не является переносчиком инфекции и что его нахождение на базе не несёт опасности для партнёров и персонала. В понедельник запланировано еще одно углублённое медобследование команды, по итогам которого Зобнин сможет приступить к занятиям в общей группе", — добавил Бутовский.