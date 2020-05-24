«Ростов» поблагодарил медиков, разместив на медиафасаде стадиона имена 160 врачей

Футбольный клуб «Ростов» принял участие в совместной акции с Российским футбольным союзом (РФС), целью которой является адресная благодарность врачам, ведущих борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в «Твиттере» ростовчан.

Видео доступно в «твиттере» «Ростова».

Ранее подобная акция также прошла на медиафасадах «Лужников» и «Екатеринбург Арены».

Напомним, что «Ростов» объявил результаты тестирования игроков клуба на коронавирус, по итогам которого в клубе не выявлено заражённых.



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. «Ростов», набрав 38 очков в 22 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.