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В «Ростове» не выявлено заражённых коронавирусом

В «Ростове» не выявлено заражённых коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

«Ростов» на своём официальном сайте сообщил о сдаче командой тестов на коронавирус и объявил их результаты.

«Футболисты, тренеры и персонал нашего клуба на днях сдали тесты на COVID-19. Все тесты показали отрицательный результат. Жёлто-синие в полном составе находятся в Ростове-на-Дону (защитник Деннис Хаджикадунич должен вернуться из Швеции) и начинают индивидуальные тренировки», — говорится в сообщении клуба.

В течение последних нескольких дней случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в «Локомотиве», «Рубине» и «Динамо». Ранее COVID-19 был обнаружен у владельца «Спартака» Леонида Федуна. В остальных клубах РПЛ все тесты оказались отрицательными.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. «Ростов», набрав 38 очков в 22 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства.

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