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Лионель Месси рассказал, что мог покинуть «Барселону» в 2016 году

Лионель Месси рассказал, что мог покинуть «Барселону» в 2016 году
Футбол / Испания 0

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что мог покинуть каталонский клуб летом 2016 года. Тогда вокруг игрока разгорелся скандал: в июне 2016 года футболист и его отец предстали перед судом по обвинению в сокрытии налогов с 2007 по 2009 год на сумму € 4,1 млн.

«В то время я хотел уехать. Не из желания покинуть „Барсу“, а из желания покинуть Испанию. Чувствовал, что ко мне плохо относились, и не хотел оставаться здесь. Я не получал официальных предложений, потому что все знали, что я хотел остаться в „Барселоне“.

Мне и семье было очень сложно. Хорошо, что дети были маленькими и не понимали, что происходит. Сейчас я вместе с семьёй хочу остаться и закончить карьеру в „Барселоне“», — приводит слова Мессии Mirror со ссылкой на радиостанцию RAC1.

Месси — лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов к 23 годам, Роналду не попал в топ-10
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