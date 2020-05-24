Лионель Месси рассказал, что мог покинуть «Барселону» в 2016 году

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что мог покинуть каталонский клуб летом 2016 года. Тогда вокруг игрока разгорелся скандал: в июне 2016 года футболист и его отец предстали перед судом по обвинению в сокрытии налогов с 2007 по 2009 год на сумму € 4,1 млн.

«В то время я хотел уехать. Не из желания покинуть „Барсу“, а из желания покинуть Испанию. Чувствовал, что ко мне плохо относились, и не хотел оставаться здесь. Я не получал официальных предложений, потому что все знали, что я хотел остаться в „Барселоне“.



Мне и семье было очень сложно. Хорошо, что дети были маленькими и не понимали, что происходит. Сейчас я вместе с семьёй хочу остаться и закончить карьеру в „Барселоне“», — приводит слова Мессии Mirror со ссылкой на радиостанцию RAC1.