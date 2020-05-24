Тьяго Силва может перейти в «Эвертон»
Защитник «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Тьяго Силва может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, в услугах 35-летнего бразильского футболиста заинтересован «Эвертон». Английский клуб попытается приобрести Силву, если игрок не согласится продлевать соглашение с «ПСЖ».
Силва перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 чемпионата Франции был завершён досрочно. «ПСЖ» был признан чемпионом.
«ПСЖ» намерен продлить контракт с Тьяго Силвой на один год
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