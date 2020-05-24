Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тьяго Силва может перейти в «Эвертон»

Тьяго Силва может перейти в «Эвертон»
Футбол / Англия 0

Защитник «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Тьяго Силва может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, в услугах 35-летнего бразильского футболиста заинтересован «Эвертон». Английский клуб попытается приобрести Силву, если игрок не согласится продлевать соглашение с «ПСЖ».

Силва перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Милана» в июле 2012 года. Сумма трансфера составила € 42 млн. В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 чемпионата Франции был завершён досрочно. «ПСЖ» был признан чемпионом.

«ПСЖ» намерен продлить контракт с Тьяго Силвой на один год
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020