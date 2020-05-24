Дмитрий Тарасов: если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в России и возобновлением тренировок.

«Прошла неделя, как возвращаемся в режим максимальной готовности. Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям. Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» — социальная дистанция. Но вообще, прорвёмся. Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся. А то сейчас в СМИ нагнетают ситуацию.

Но по факту всё под контролем, ну а слухи разные — они всегда есть. Сейчас и в целом о коронавирусе много фейков (чего только ни писали, потом их ловили и они опровергали). Пусть говорят, а мы работаем", — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».

Чемпионат России возобновится 21 июня. После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят «Локомотив» и «Краснодар» (оба – по 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).