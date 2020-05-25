В чемпионате Фарерских островов игрок оформил покер за 14 минут, забив 3 гола со штрафных

В матче третьего тура чемпионата Фарерских островов, в котором «АБ Аргир» принимал «ХБ Торсхавн», произошло довольно необычное и редкое событие.

21-летний нападающий «Торсхавна» Адриан Юстинуссен оформил покер, отличившись на 8-й, 12-й, 17-й и 21-й минутах матча, то есть на это ему потребовалось лишь 14 минут. Примечательно, что три забитых мяча подряд он записал на свой счёт после ударов со штрафного.

Видео доступно на «Чемпионате».

Несмотря на то, что его клуб остался в меньшинстве на 16-й минуте встречи, «ХБ Торсхавн» одержал разгромную выездную победу со счётом 5:0.



Одержав 3 победы в 3 матчах, «ХБ Торсхавн» делит первую строчку в турнирной таблице чемпионата Фарерских островов с клубом «Б36 Торсхавн».



В текущем сезоне Юстинуссен принял участие в 8 матчах во всех турнирах, отличившись 10 забитыми мячами.