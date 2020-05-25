Хавьер Тебас: надеемся возобновить Примеру 11 июня матчем «Севилья» — «Бетис»

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас подтвердил ранее опубликованную информацию о намерении возобновить чемпионат Испании севильским дерби.

«Каждый понедельник страна вступает в новую фазу ослабления карантинных мер, поэтому была упомянута эта дата — 8 июня. Нам нужно посмотреть и взглянуть на дни этой конкретной недели, чтобы решить, с какого дня мы начнём. Это также должно быть связано с этапами тренировочных процессов команд. Похоже, что возобновление чемпионата Испании состоится в четверг 11 июня. Мы будем проводить больше встреч с руководством клубов, чтобы разобраться во всех нерешённых вопросах.

Мы работаем с телевизионными вещателями и планируем стратегию. Думаю, что 11-го июня состоится один матч – севильское дерби, транслируемое исключительно в Испании в честь всего, через что мы прошли. Надеюсь, это будет этот день. Хотим, чтобы матч начался в 23:00 мск.

Мы всегда беспокоились о матчах, которые проводятся при высокой температуре, мы заранее будем решать такие вопросы. Обычно мы знаем прогноз и какую температуру ожидать в каждый день в каждой части страны. В случае сильной жары время начала матча будет отложено. Вечерние игры будут проводиться в середине недели. Для игр выходного дня будет три этапа — 18:00, 20:30 и 22:30 мск.. Игры в 18:00 мск. будут стартовать на северном побережье, где средняя температура в это время составляет 28 C°. Если будут какие-либо изменения в температуре, начало матча будет отложено на час», — приводит слова Тебаса AS.