Сезон в Примере будет возобновлён 12 июня севильским дерби

Сезон в чемпионате Испании, который был прерван из-за пандемии коронавируса, будет возобновлён 12 июня матчей «Реал Бетис» — «Севилья», сообщает Daily Mail со ссылкой на El Partizado de Cope.
Ожидается, о возобновлении сезона с 12 июня клубам официально будет объявлено 28 мая.
Розыгрыш испанского первенства был прерван в начале марта, на данный момент сыграно 27 туров. С 58 очками лидирует «Барселона», опережая мадридский «Реал» на два очка.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 332 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,9 млн человек.
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