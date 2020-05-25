«Деньги не волнуют». Спаллетти готов разорвать контракт с «Интером» и вернуться к работе

Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти, известный в России по работе в «Зените», заявил о желании вернуться к деятельности.



«Финансовая сторона вопроса меня не волнует. Я тренирую, потому что мне это нравится. И сейчас я хочу вернуться на тренерскую скамью», — цитирует Спаллетти Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



Спаллетти возглавил «Интер» с 2017 году, а в конце прошлого сезона был отправлен в отставку, после чего новым наставником команды стал Антонио Конте. При этом Лучано отказался добровольно расторгать контракт с клубом, и соглашение действует по сей день. По условиям договора, рассчитанного до лета 2021 года, специалист получает € 4,5 млн за сезон.



В ходе своей карьеры Спаллетти помимо «Зенита» и «Интера» возглавлял «Эмполи», «Сампдорию», «Венецию», «Удинезе», «Анкону» и «Рому».