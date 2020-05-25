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«Спартак» перевёл Аяза Гулиева во вторую команду за нарушение дисциплины

«Спартак» перевёл Аяза Гулиева во вторую команду за нарушение дисциплины
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев был переведён в «Спартак-2» за нарушение командной дисциплины, сообщает Sport24.

Ранее сообщалось, что вместо Гулиева в основной состав переведён центральный полузащитник молодёжного состава красно-белых Константин Шильцов, которому в мае исполнилось 18 лет.

23-летний Гулиев является воспитанником «Спартака». Летом 2018 года хавбек перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (восемь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил пять жёлтых карточек. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2023 года.

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