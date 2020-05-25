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Артём Дзюба: надеюсь, что впереди у «Зенита» потрясающее будущее

Артём Дзюба: надеюсь, что впереди у «Зенита» потрясающее будущее
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поздравил петербургский клуб, который сегодня, 25 мая, отмечает 95-летие.

«Надеюсь, впереди у нас будет потрясающее будущее. Как можно больше вам терпения, радости, здоровья. Болейте за «Зенит», переживайте за нас, помните историю «Зенита» и не забывайте, пожалуйста, о нас. Ваша поддержка нам очень-очень сильно нужна. Всем удачи, всем до свидания. Ещё раз с праздничком», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

«Зенит», в 22 турах набрав 50 очков, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Возобновление российского национального чемпионата запланировано на 21 июня.

Баннер на воздушном шаре, выстрел Семака из пушки и яркое пирошоу. Фото 95-летия «Зенита»
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