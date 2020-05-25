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Вилли Кабальеро: после матча со сборной Хорватии на ЧМ-2018 мне угрожали расправой

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Вилли Кабальеро: после матча со сборной Хорватии на ЧМ-2018 мне угрожали расправой
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Голкипер «Челси» и сборной Аргентины Вилли Кабальеро поделился воспоминаниями о матче группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Хорватии (0:3).

«В матче со сборной Хорватии я отдал передачу Сальвио, но всё пошло не так. Мяч полетел по неожиданной траектории и попал к Ребичу. Все думали, что я сделал это намеренно, но это не так. Никогда в жизни не бил так по мячу. Я хотел выбить его подальше, потому что рядом были два нападающих.

На следующий день после моей ошибки на чемпионате мира у каждого был мой номер. Это было не лучшее время. Мне отправляли сообщения с угрозами, в том числе угрожали расправой. Я стал волноваться о своей семье и о будущем. Конечно, я хотел получить ещё один шанс сыграть и проявить себя лучше, но понял решение тренера. Кроме того, Франко был действительно хорош. Я согласен с решением», — приводит слова Кабальеро Goal.com со ссылкой на TNT Sports.

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