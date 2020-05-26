Лучано Спаллетти: кто внутри однажды почувствовал себя петербуржцем, остаётся им навсегда!

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти поздравил петербургский клуб с днём рождения. Вчера, 25 мая, клубу исполнилось 95 лет.

— Для меня огромная честь быть частью истории «Зенита». Когда я думаю о вас, всегда улыбаюсь! Потому что тот, кто внутри однажды почувствовал себя петербуржцем, остается им навсегда!» — приводит слова Спаллетти пресс-служба петербургского клуба.

Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год. Под его руководством петербургский клуб дважды становился чемпионом Российской Премьер-Лиги, а также по разу выигрывал Кубок и Суперкубок России. Спаллетти дважды признавался лучшим тренером России по версии РФС. В настоящее время тренер является безработным, но до лета 2021 года у него действует контракт с «Интером».