Полю Погба придётся пойти на финансовые уступки, чтобы перейти в «Ювентус»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба был уведомлён о том, что ему придётся пойти на сокращение зарплаты, если он хочет перейти в туринский «Ювентус» в ближайшее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport.
«Манчестер Юнайтед» хочет получить за Погба около € 100 млн. В сделку могут включить несколько футболистов «Ювентуса». В услугах Поля заинтересованы также мадридский «Реал», миланский «Интер» и «Пари Сен-Жермен».
Контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года. «Красные дьяволы» могут воспользоваться опцией продления соглашения с игроком на один сезон.
В нынешней кампании 27-летний игрок записал в свой актив 2 результативные передачи в 7 матчах английской Премьер-лиги.
Зидан по-прежнему хочет видеть в «Реале» Погба. Ван де Бек — запасной вариант
- 26 мая 2020
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