Зидан по-прежнему хочет видеть в «Реале» Погба. Ван де Бек — запасной вариант

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поддерживает связь с полузащитником амстердамского «Аякса» Донни ван де Беком, которого хочет заполучить предстоящим летом, сообщает Le10sport.com.

Несмотря на интерес к ван де Беку, вариант с трансфером хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба по-прежнему является приоритетным для Зидана. При этом французский специалист понимает, что заполучить 27-летнего игрока будет трудно.

Мино Райола, агент Погба, уже ведёт переговоры с туринским «Ювентусом». Кроме того в игроке «красных дьяволов» не очень заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес, который ранее уже пытался уговорить Зидана отказаться от этого трансфера.

На ван де Бека претендуют также несколько клубов английской Премьер-лиги, в числе которых «Ньюкасл Юнайтед», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».