«Байер» крупно проиграл «Вольфсбургу» в домашнем матче Бундеслиги

В матче 28-го тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» проиграл «Вольфсбургу» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Обслуживал матч арбитр Даниэль Шлагер, ассистировали ему судьи на линиях Марк Борш и Томас Горнияк.
Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 43-й минуте автором забитого мяча стал Марин Понграчич, которому ассистировал Максимилиан Арнольд. В середине второго тайма разрыв в счёте увеличил Арнольд. Через несколько минут счёт до крупного довёл Ренато Штеффен с передачи Жоао Виктора. На 75-й минуте четвёртый гол забил Понграчич с паса Арнольда. В концовке разрыв в счёте сократил Юлиан Баумгартлингер.
«Вольфсбург», набрав 42 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер» (53) — на 5-м месте.
Завершились ещё два матча 28-го тура чемпионата Германии.
«Айнтрахт» — «Фрайбург» — 3:3
«Вердер» — «Боруссия» М — 0:0
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