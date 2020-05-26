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«Байер» крупно проиграл «Вольфсбургу» в домашнем матче Бундеслиги

«Байер» крупно проиграл «Вольфсбургу» в домашнем матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 28-го тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» проиграл «Вольфсбургу» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Обслуживал матч арбитр Даниэль Шлагер, ассистировали ему судьи на линиях Марк Борш и Томас Горнияк.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 43-й минуте автором забитого мяча стал Марин Понграчич, которому ассистировал Максимилиан Арнольд. В середине второго тайма разрыв в счёте увеличил Арнольд. Через несколько минут счёт до крупного довёл Ренато Штеффен с передачи Жоао Виктора. На 75-й минуте четвёртый гол забил Понграчич с паса Арнольда. В концовке разрыв в счёте сократил Юлиан Баумгартлингер.

«Вольфсбург», набрав 42 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер» (53) — на 5-м месте.

Завершились ещё два матча 28-го тура чемпионата Германии.

«Айнтрахт» — «Фрайбург» — 3:3

«Вердер» — «Боруссия» М — 0:0

Германия - Бундеслига. 28-й тур
26 мая 2020, вторник. 21:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 4
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Понграчич – 43'   0:2 Арнольд – 64'   0:3 Штеффен – 67'   0:4 Понграчич – 75'   1:4 Баумгартлингер – 85'
Германия - Бундеслига. 28-й тур
26 мая 2020, вторник. 21:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Германия - Бундеслига. 28-й тур
26 мая 2020, вторник. 21:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 3
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Грифо – 28'   1:1 Силва – 35'   1:2 Петерсен – 67'   1:3 Хёлер – 69'   2:3 Камада – 79'   3:3 Чэндлер – 82'
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