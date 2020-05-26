«Байер» крупно проиграл «Вольфсбургу» в домашнем матче Бундеслиги

В матче 28-го тура чемпионата Германии леверкузенский «Байер» проиграл «Вольфсбургу» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Обслуживал матч арбитр Даниэль Шлагер, ассистировали ему судьи на линиях Марк Борш и Томас Горнияк.

Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 43-й минуте автором забитого мяча стал Марин Понграчич, которому ассистировал Максимилиан Арнольд. В середине второго тайма разрыв в счёте увеличил Арнольд. Через несколько минут счёт до крупного довёл Ренато Штеффен с передачи Жоао Виктора. На 75-й минуте четвёртый гол забил Понграчич с паса Арнольда. В концовке разрыв в счёте сократил Юлиан Баумгартлингер.

«Вольфсбург», набрав 42 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер» (53) — на 5-м месте.

Завершились ещё два матча 28-го тура чемпионата Германии.

«Айнтрахт» — «Фрайбург» — 3:3

«Вердер» — «Боруссия» М — 0:0