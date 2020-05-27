«Уфа» сообщила о результатах тестирования игроков и тренеров команды на COVID-19

Находясь на учебно-тренировочном сборе в Аше, футболисты, тренерский и административный штабы «Уфы» прошли повторное тестирование на коронавирусную инфекцию, а также сдали кровь на наличие антител к COVID-19, сообщает пресс-служба клуба.

«Все тесты дали отрицательный результат. Команда продолжает подготовку к возобновлению сезона в штатном режиме. Отметим, что тесты на COVID-19 «Уфа» будет сдавать каждую неделю», — говорится в сообщении клуба.

«Уфа», набрав 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 встречах подопечные Вадима Евсеева одержали 6 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений.

Рестарт нынешнего розыгрыша чемпионата России запланирован на 21 июня.