«Забрали айпады на 4 года». Жена Погребняка рассказала, как воспитать настоящих мужчин

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, в своём «инстаграме» поделилась советами о воспитании детей.



«У меня часто спрашивают как у мамы мальчиков, как воспитать настоящих мужчин. Я решила честно поделиться с вами своими методами. Первое – и самое главное – с детьми постоянно нужно разговаривать. Нужно объяснять, как общаться с людьми, а мальчикам особенно – как общаться с девочками. С самого раннего возраста нужно объяснять, что нельзя девочек оскорблять, обижать, нельзя, конечно же, ни в коем случае поднимать руку. Нужно решать всё диалогом. Если ситуация такая, что слова не решают, я объясняю своим мальчикам, что настоящий мужчина просто прекратит общение с человеком, который не слышит здравые слова.



Второе – сила мужчины проявляется не кулаками, а настоящей помощью. Мне как маме, как женщине необходимо помогать с продуктовыми сумками, с домашними делами. Старший сын может сам загрузить стиральную машину, достать всё это, повесить сушиться. Когда начинаются капризы в стиле «я не хочу», я спрашиваю: а почему я должна и работать, и готовить, и убирать? Дети могут вполне о себе позаботиться: сделать завтрак, убрать постели, помыть посуду. И важно, хотя и кажется мелочью, дарить женщинам цветы, хотя бы на праздники. Всё идёт из детства.



Третье – самостоятельность. Моим детям 8, 11 и 13 лет. Они сами могут сделать многое. У нас не валяются повсюду игрушки, потому что дети знают: их предупреждают только один раз. Если постоянно говорить и не делать, ребёнок перестанет вам верить. Я говорю, что если игрушки будут разбросаны, они окажутся в мусорке. У мальчиков не возникает сомнений в том, что я сделаю то, что обещаю. Очень важно – знать цену вещам и доверию. Когда мы подарили детям айпады, сначала они отнеслись к ним небрежно. Это неприемлемо. Мы договаривались, что играть можно не более часа за весь день. Они попытались проигнорировать эти требования. Тогда мы с мужем забрали дорогие игрушки на четыре года. Было жалко, но сейчас их отношение полностью изменилось. Дорогие айфоны последних моделей – лишняя игрушка для ребёнка. Он должен заработать такой дорогой подарок: сейчас их заработок – это оценки», — написала Мария.

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