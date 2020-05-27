Сергей Прядкин: пока исходим из того, что рестарт сезона РПЛ состоится без зрителей

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал инициативу клубов о возобновлении сезона со зрителями.
«Вчера мы завершили важный этап подготовки к возобновлению сезона, вернули всех иностранцев в Россию. Продолжаем работать в тесном контакте с исполнительными органами власти и внимательно следим за эпидемиологической обстановкой. Последние данные о положительной динамике выздоровления людей и снятии ограничений в регионах, в том числе и в Москве, обнадёживают.
Пока исходим из того, что рестарт сезона состоится без зрителей. Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах — это совершенно другое зрелище, другая энергетика. Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей.
Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже. Всё это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам", — цитирует Прядкина ТАСС.
Как ранее стало известно «Чемпионату», вариант возобновления розыгрыша Российской Премьер-Лиги со зрителями обсуждался на исполкоме Российского футбольного союза. За такой вариант выступили «Спартак», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и другие клубы.
- 27 мая 2020
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