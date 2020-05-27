Цорн: «Спартак» не получал предложений по трансферу Жиго

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сообщил, что клуб не ведёт переговоров о продаже французского защитника Самуэля Жиго.
«Никаких предложений о трансфере Жиго в клуб не поступало. Самуэль — ключевой игрок, мы очень ценим его и рассчитываем на него в будущем. Даже если поступит предложение о его покупке и будет рассматриваться, оно должно быть очень солидным. Не буду называть цифры, сколько сейчас стоит Жиго, это будет неправильно по отношению к тем, кто может сделать потенциальное предложение. Мы оцениваем его очень высоко», — приводит слова Цорна Sport24.
Ранее сообщалось, что Жиго интересуется «Лион».
Жиго перешёл в «Спартак» летом 2018 года из бельгийского «Гента». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне 26-летний француз принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), стал автором четырёх забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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