«Челси» интересуется полузащитником сборной Алжира. «Брентфорд» хочет за него € 40 млн

Лондонский «Челси» интересуется полузащитником сборной Алжира и «Брентфорда» Мохамед Саидом Бенрахмой, сообщает La Gazette du Fennec.

По данным источника, лондонский клуб уже контактировал с футболистом. Сообщается, что «Брентфорд» готов расстаться с футболистом за € 40 млн, однако из-за кризиса может согласиться на снижение цены до € 30-35 млн.

Бенрахма перешёл в «Брентфорд» из французской «Ниццы» летом 2018 года. В нынешнем сезоне Чемпионшипа полузащитник провёл 34 матча, стал автором 10 забитых мячей и отдал 8 результативных передач. Контракт игрока с «Брентфордом» рассчитан до лета 2022 года.

«Брентфорд», набрав 60 очков в 37 матчах, занимает 4-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, которую возглавляет «Лидс» (71).