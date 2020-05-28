Президент «Урала» — о посте Меркулова: какое рабство? Дебил дебилом, недалёкий человек

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал пост защитника Михаила Меркулова, объявившего об уходе из клуба.



26-летний футболист опубликовал сцену из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой домовёнок Добби говорит своему хозяину Люциусу Малфою, что он теперь свободен. При этом лица героев заменены – у Добби лицо Меркулова, а у Малфоя – Иванова.



«Я не видел Меркулова два-три месяца. Он в «Инстаграме» отыграл сцену из «Гарри Поттера», где намекнул на освобождение из рабства? У него контракт закончился, какое рабство? Дебил дебилом, человек недалёкий. Не хочу про него говорить, ушёл и ушёл. Молодец, что так написал, мне это неинтересно», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что Меркулов с большой вероятностью присоединится к казанскому «Рубину».

«Добби свободен!» Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»