Защитник «Урала» Михаил Меркулов, скорее всего, перейдёт в «Рубин»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Михаил Меркулов, который официально покинет екатеринбургский «Урал» после 31 мая, с большой долей вероятности, присоединится к казанскому «Рубину».

Меркулов перейдёт в казанский клуб на правах свободного агента. Основные детали перехода уже согласованы.

Меркулов перешёл в «Урал» летом 2015 года из МИТОСа. В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку.

«Урал», в 22 турах набрав 25 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (23) — на 14-м месте. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 21 июня.