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«Добби свободен!» Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»

«Добби свободен!» Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Урала» Михаил Меркулов оригинальным образом объявил об уходе из клуба в своём «инстаграме».

26-летний футболист опубликовал фотографию своей футболки, на которой лежит трудовая книжка.

В этом же посте Михаил разместил сцену из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», в которой домовёнок Добби говорит своему хозяину Люциусу Малфою, что он теперь свободен. При этом лица героев заменены – у Добби лицо Меркулова, а у Малфоя – президента «Урала» Григория Иванова.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Меркулов с большой вероятностью присоединится к казанскому «Рубину».

Меркулов перешёл в «Урал» летом 2015 года из МИТОСа. В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку.

Защитник «Урала» Михаил Меркулов, скорее всего, перейдёт в «Рубин»
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