Гендиректор «Рубина» прокомментировал решение о проведении матчей РПЛ со зрителями

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию, что Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом возможность проведения матчей со зрителями на трибунах.
«Конечно, мы только за. Думаю, все клубы здесь едины во мнении, и вряд ли кто-то скажет, что ему лучше играть при пустых трибунах. Любой футболист, любой спортсмен скажет, что выступление при зрителях, при поддержке трибун – это совсем другие ощущения. Да и в трансляции эта разница ощутима. Пусть возвращение зрителей на трибуны будет постепенным.
Видим, что экономика постепенно выходит из карантинного режима, открываются предприятия, магазины. Руководство страны и регионов тщательно подготовилось к проблеме, никакой паники нет, все процессы проходят в плановом режиме. А профессиональный спорт, футбол – это часть жизни, так же как и театры, кино. Футбольный клуб «Рубин» только приветствует любые решения, связанные с постепенным возвращением зрителей на стадионы», – приводит слова Сайманова официальный сайт клуба.
- 28 мая 2020
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