Губерниев: я бы на футбол не пошёл, и без зрителей вполне нормально

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию, что Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом возможность проведения матчей со зрителями на трибунах.

«В этой ситуации мы идём своим путём. При жёстком соблюдении социальных норм данная мера может быть оправдана. Но, если отталкиваться от европейской практики, может быть, мы немножко торопимся. Очень осторожно отношусь к высказываниям, что футбол без зрителей — не футбол. Нужно взвешенно подходить ко всему, не бросаться сломя голову. Надеюсь, во втором туре после 10% не будет 100%. Нужно быть аккуратным, чтобы не навлечь вторую волну. Но, очевидно, футбольное лобби достаточно активное в стране. Посмотрим, что из этого выйдет. Главное, чтобы мы потом не пожалели. Но с масками, перчатками… Другой вопрос, как будут соблюдаться меры в перерыве, в туалетах. Вопросов больше, чем ответов. Но я бы на футбол сейчас не пошёл, посмотрел бы по телевизору. Без зрителей вполне нормально. Говорю, как футбольный болельщик и обозреватель», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.