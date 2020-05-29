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Клюев: поражаюсь, как с таким отношением руководства Сёмин вообще добивался результатов

Клюев: поражаюсь, как с таким отношением руководства Сёмин вообще добивался результатов
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер «Казанки» и молодёжной команды «Локомотива» Денис Клюев прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера московского клуба.

«Я вообще поражаюсь, как нефутбольные люди начинают публично рассуждать о профессиональных качествах Юрия Палыча, оценивать, как физически готова команда, какая у него тактика, как он работает с молодёжью. Необязательно менеджер должен быть бывшим футболистом, но вмешиваться в чисто профессиональную вотчину тренера, особенно когда он даёт результат, — недопустимо. Юрий Палыч в нынешнее время — просто глыба на фоне всего остального тренерского корпуса. И я поражаюсь, как он с таким отношением руководства вообще добивался тех результатов, что были у «Локомотива» в последние годы», — приводит слова Клюева «Известия».

Напомним, ранее «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинет должность наставника «железнодорожников» 31 мая.

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