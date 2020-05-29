Кубок Англии возобновится 27 июня. Финал назначен на 1 августа
Стали известны дата возобновления нынешнего розыгрыша Кубка Англии и расписание оставшихся матчей турнира.
Как сообщается на сайте Футбольной ассоциации, четвертьфинальные матчи соревнований состоятся 27 и 28 июня. Полуфинальные встречи назначены на 18 и 19 июля. Наконец, финал должен пройти 1 августа.
Напомним, в 1/4 финала Кубка Англии состоятся следующие матчи:
«Лестер Сити» – «Челси»
«Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Сити»
«Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал»
«Норвич Сити» – «Манчестер Юнайтед»
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2019/2020
Нынешний розыгрыш Кубка Англии наряду с остальными турнирами в стране и по всему миру был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Накануне было объявлено, что Премьер-лига возобновится 17 июня.
Официально: чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня
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