Вернблум: с Гацканом у нас были самые жёсткие зарубы. Настоящая история любви и ненависти

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, ныне выступающий за ПАОК, поделился мыслями о своём стиле игры, а также рассказал о противостоянии с хавбеком «Крыльев Советов» Александром Гацканом, ранее игравшим за «Ростов».
«Согласен ли я с тем, что у меня грубый стиль игры? Да, и даже считаю, что иногда я балансировал на грани, но никогда её не переходил. В России вообще жёсткая и неуступчивая лига, а я старался этому соответствовать. Кроме того я старался защищать своих партнёров. Однако я не могу вспомнить свой самый грубый фол в карьере. Хотя были действительно жёсткие моменты. Например, тот, за который я получил красную карточку в финале Кубка России сезона-2012/2013. Даже не знаю, что со мной произошло тогда. Какое-то помутнение рассудка. Такое иногда происходит со мной на поле.
Ненавидел ли я играть против какого-то конкретного футболиста? Такого не было, но с Гацканом у нас были самые жёсткие зарубы. Это была настоящая история любви и ненависти. Я помню нашу последнюю встречу с Гацканом, он уже знал, что я ухожу. Мы оба посмеялись. У нас всегда было уважение друг к другу, но на поле мы никогда не давали спуску», — сказал Вернблум в ролике на YouTube-канале ЦСКА.
- 29 мая 2020
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