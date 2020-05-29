Вернблум: каждый раз мечтал получить дисквалификацию, лишь бы не играть в Перми

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, ныне выступающий за ПАОК, рассказал о худших полях, на которых ему доводилось играть в России.
«Каждый раз, когда мы играли с «Амкаром» на выезде, я мечтал получить дисквалификацию на этот матч, лишь бы не играть в Перми. Настолько ужасное там поле. Одно из худших, что я видел за всю карьеру.
Был ещё случай, когда мы играли в Самаре. Поле было настолько плохим, что Слуцкий сказал нам просто бить мяч вперёд, чтобы заработать стандарт», — сказал Вернблум в ролике на YouTube-канале ЦСКА.
Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. С «армейцами» швед трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Суперкубок и однажды Кубок страны. В ходе своей карьеры 33-летний хавбек также выступал за «Гётеборг» и «АЗ Алкмар».
- 29 мая 2020
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