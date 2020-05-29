Геннадий Онищенко назвал решение проводить матчи РПЛ со зрителями запоздавшим

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал разрешение допустить зрителей на трибуны на матчах чемпионата России.

«Это поздно, я считаю, надо раньше это делать. Страну надо возвращать в рабочий ритм. Вот этот сомнамбулический сон, в который мы погрузились, он до добра не доведёт.



Должна быть социальная дистанция и при наполнении, и при выходе. Да, они рассядутся на трибуны, но, когда закончится матч, они же все побегут на выход, вот это тоже надо продумать. Все выходы надо открыть, они же будут по секторам сидеть.



В конце концов, можно сделать какие-то пробные акции, но надо делать, и спорт должен работать. Средства защиты пока не отменяли. Мы все сидели по домам, сейчас нужно давать работать, но при этом защитить каждого и заставить, чтобы он защищался», — приводит слова Онищенко РБК.