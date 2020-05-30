Тренер ЦСКА по физподготовке Паулино Гранеро покинул клуб

Как стало известно «Чемпионату», тренер московского ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро покинул клуб. Теперь за физическую готовность отвечает Руслан Зубик.

ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах «армейцы» одержали 10 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

Напомним, ранее стало известно, что матчи чемпионата России по футболу после возобновления сезона будут проходить со зрителями на трибунах. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10 процентов.

Рестарт нынешнего розыгрыша РПЛ запланирован на 21 июня. Всем командам осталось провести по восемь встреч. Таблицу турнира возглавляет «Зенит», набравший 50 очков. Следом идут «Локомотив» и «Краснодар» (по 41).