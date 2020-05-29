«Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии
«Црвена Звезда» досрочно завоевала титул чемпиона Сербии сезона-2019/2020. Чемпионат страны возобновился сегодня, 29 мая, после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
В матче 27-го тура чемпионата Сербии белградский клуб со счётом 5:0 разгромил «Рад». Таким образом, «Црвена Звезда» набрала 72 очка за три тура до конца сезона и стала недосягаемой для ближайшего преследователя, столичного «Партизана», который в 26 матчах набрал 58 очков. Напомним, обычно в сербской Суперлиге проводится плей-офф, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон будет завершён после 30 туров.
Этот третий подряд чемпионский титул «Црвены Звезды». Клуб из Белграда праздновал чемпионство 31 раз, если учитывать чемпионаты Югославии, Черногории и Сербии.
- 29 мая 2020
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