Роналду, Месси и Неймар — в топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes.



Португальский форвард заработал $ 105 млн в период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2019 года. Из них $ 60 млн — это зарплата и призовые, а остальные $ 45 млн — доходы от рекламных контрактов. В тройку лидеров среди футболистов вошли нападающий «Барселоны» Лионель Месси, заработавший $ 104 млн, и форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар ($ 95,5 млн). Самым высокооплачиваемым спортсменом стал теннисист Роджер Федерер, который заработал за год $ 106,3 млн.



В топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов представлены 14 футболистов:



1. Криштиану Роналду («Ювентус», 2-е место в общем рейтинге) – $ 105 млн

2. Лионель Месси («Барселона», 3-е место) – $ 104 млн

3. Неймар («ПСЖ», 4-е место) – $ 95,5 млн

4. Мохамед Салах («Ливерпуль», 34-е место) – $ 35,1 млн

5. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 36-е место) – $ 33,8 млн

6. Андрес Иньеста («Виссел Кобе», 46-е место) – $ 29,6 млн

7. Месут Озил («Арсенал», 49-е место) – $ 28,7 млн

8. Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 50-е место) – $ 28,5 млн

9. Оскар («Шанхай СИПГ», 56-е место) – $ 27,5 млн

10. Антуан Гризманн («Барселона», 60-е место) – $ 26,7 млн

11. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», 67-е место) – $ 25,7 млн

12. Алексис Санчес («Интер», «Манчестер Юнайтед», 69-е место) – $25,6 млн

13. Гарет Бэйл («Реал», 73-е место) – $ 25,2 млн

14. Серхио Рамос («Реал», 100-е место) – $ 21,8 млн