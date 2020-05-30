Экс-игрок «Ливерпуля» Флэнаган: Александер-Арнольд сменит позицию и станет полузащитником

Бывший защитник «Ливерпуля» Джон Флэнаган высоко оценил уровень игры одного из лидеров команды в этом сезоне Трента Александера-Арнольда.



«Очень нравится наблюдать за игрой Трента — сейчас он лучший правый защитник в мире. При этом Трент не только отличный игрок, он ещё и классный парень. Думаю, Александер-Арнольд станет на долгие годы важной фигурой в „Ливерпуле“.



Тем не менее, думаю, в итоге Трент будет играть в полузащите. Он действительно невероятный правый защитник, но, играя в полузащите, его влияние на игру повысится. У него есть абсолютно всё, чтобы руководить игрой в середине поля», — цитирует Флэнагана Goal со ссылкой на The Athletic.



В этом сезоне английской Премьер-лиги 21-летний Александер-Арнольд забил 2 мяча и отдал 12 ассистов в 29 матчах.