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Экс-игрок «Ливерпуля» Флэнаган: Александер-Арнольд сменит позицию и станет полузащитником

Экс-игрок «Ливерпуля» Флэнаган: Александер-Арнольд сменит позицию и станет полузащитником
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Ливерпуля» Джон Флэнаган высоко оценил уровень игры одного из лидеров команды в этом сезоне Трента Александера-Арнольда.

«Очень нравится наблюдать за игрой Трента — сейчас он лучший правый защитник в мире. При этом Трент не только отличный игрок, он ещё и классный парень. Думаю, Александер-Арнольд станет на долгие годы важной фигурой в „Ливерпуле“.

Тем не менее, думаю, в итоге Трент будет играть в полузащите. Он действительно невероятный правый защитник, но, играя в полузащите, его влияние на игру повысится. У него есть абсолютно всё, чтобы руководить игрой в середине поля», — цитирует Флэнагана Goal со ссылкой на The Athletic.

В этом сезоне английской Премьер-лиги 21-летний Александер-Арнольд забил 2 мяча и отдал 12 ассистов в 29 матчах.

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