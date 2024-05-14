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Булыкин: работа Галактионова в «Локо» вызывает чувство, что двигаются по правильному пути

Булыкин: работа Галактионова в «Локо» вызывает чувство, что двигаются по правильному пути
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» продлит контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Я думаю, в решении продлить контракт с Галактионовым на два года нужно отталкиваться от мнения совета директоров и от ситуации в коллективе. Потому что цели «Локомотива» не достигнуты, но насколько я понял, работа Галактионова удовлетворяет руководство. Поэтому ему дали ещё один шанс поработать в следующем сезоне, который будет очень важен в плане результата. Это показывает доверие руководства «Локомотива» к Галактионову.

Если бы «Локомотив» был сейчас на восьмом или девятом месте, то, я думаю, что Галактионова уволили бы сразу. Но так как команда идёт вверху, а в большинстве матчей играют молодые российские игроки, то, я думаю, что эта стратегия всем нравится. Учитывая, как «Локомотив» в этом сезоне выступил, то это вызывает чувство, что двигаются по правильному пути. Но если не будет результата в следующем сезоне, то тренера поменяют.

Такова участь тренера и от этого никуда не деться. Всегда нужен результат на футбольном поле или экономический результат по раскрытию и продаже игроков. Но для «Локомотива» в первую очередь важны трофеи, ведь деньги потрачены немалые. Клубу удалось отойти от «эффективного менеджмента» немцев, сейчас команда показывает хороший футбол», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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