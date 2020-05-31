Мауро Икарди подписал полноценный контракт с «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Мауро Икарди подписал полноценный контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Соглашение форварда с парижанами рассчитано до 30 июня 2024 года.
Икарди перешёл в «ПСЖ» из миланского «Интера» на правах аренды в сентябре 2019 года. После перехода в «ПСЖ» форвард записал в актив 20 голов и 4 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.
Аргентинец защищал цвета «Интера» с 2013 года. Футболист провёл на поле 188 матчей, в которых стал автором 111 забитых мячей. Минувшим летом главный тренер миланской команды Антонио Конте дал понять форварду, что не рассчитывает на него.
Из-за пандемии коронавируса нынешний сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно, «ПСЖ» был признан чемпионом.
- 31 мая 2020
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