Ловчев: Сёмин будет востребован. В нём, самое главное, огонь есть

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».

«То, что Палыч пока молчит, – понятно. Я сам был президентом мини-футбольного «Спартака» и знаю, как составляются контракты. Там есть пункт, по которому ты не можешь критиковать клуб, в котором работаешь. Если бы Сёмин сейчас что-то заявил, ему бы просто не заплатили денег.



Понятно, что именно этот «Локомотив» конкурентоспособный, заметный, это производная от того, как руководить командой стали два человека – Филатов и Сёмин. Отсюда пошло. Они сделали команду современную, с акциями. Но акции размыли, а их, можно сказать, выгнали из клуба и обворовали. Это потом, когда Сёмин вернулся и опять стал в фаворе, они что-то ему вернули. И сейчас та же самая история. Всем это видно.



И когда Кикнадзе выходит и говорит на камеру, выглядит это смешно. И про то, что мы молодёжь хотим задействовать. А кто её задействовал? Именно Сёмин и задействовал. Мы недовольны какими-то результатами… Какие результаты? Он сделал команду опять чемпионом, Кубок очередной взял. Вообще-то, из 16 трофеев, которые «Локомотив» выиграл, 12 они взяли с Сёминым.



Сёмин будет востребован. 73 года – не мало, конечно, но он в форме держится. И в нём, самое главное, огонь есть. Вот футболисты поиграли и говорят: я всё всем доказал. Понимаешь, мне некому и нечего доказывать. Я в этот момент думаю: всё, этот парень закончился как футболист. С тренерами то же самое… Наверное, внутри думать можно, говорить – нельзя. Потому что каждый раз, выходя на поле, ты стараешься доказывать сопернику, зрителю, своей семье, что ты можешь, ты сильнее. Как только ты сказал, что некому и нечего доказывать, и с этой мыслью выходишь, — всё, ты закончился как футболист и как тренер. Сёма ещё не всё доказал», — приводит слова Ловчева «Комсомольская правда — Крым».