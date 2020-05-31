Брайн Идову опубликовал видео с избиением афроамериканца полицейскими

Защитник московского «Локомотива» Брайн Идову в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» отреагировал на применения силы в отношении афроамериканцев со стороны полицейских в США.
Идову опубликовал два видео с полицейскими. В первом белый мужчина угрожает полицейскому топориком, однако страж правопорядка не применяет к нему силу. Во втором ролике несколько полицейских избивают темнокожего парня, хотя он не сопротивляется аресту.
Массовые беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда охватили более 20 штатов США. 25 мая он погиб в Миннеаполисе в результате жестоких действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.
Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему.
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