Санчо — о хет-трике: есть вещи поважнее. Мы должны объединиться в борьбе за справедливость

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо прокомментировал свой хет-трик в матче с «Падерборном» (6:1).

«Первый хет-трик на профессиональном уровне. Сладкий момент с привкусом горечи, так как сейчас в мире есть более важные вещи, c которыми нужно разобраться и попытаться их изменить. Мы должны объединиться в борьбе за справедливость. Вместе мы сильнее!» — написал Санчо в своём »Твиттере". К твиту он добавил хештэг добавив хэштег «Правосудие для Джорджа Флойда».

После первого гола «Падерборну» Санчо показал футболку с надписью в поддержку Джорджа Флойда. Судья дал полузащитнику жёлтую карточку за неспортивное поведение.



25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского Миннеаполиса в результате действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки из-за смерти Флойда охватили более 20 штатов США.