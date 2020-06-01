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Президент «Ювентуса» предложил проводить матчи Серии А со зрителями

Президент «Ювентуса» предложил проводить матчи Серии А со зрителями
Футбол / Италия 0

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли предложил проводить матчи чемпионата Италии со зрителями, утверждает Football Italia.

Предложение руководителя туринского клуба состоит в том, чтобы первоначально заполнять стадионы, но не более чем на 10 процентов от общего количества мест. Постепенно данное количество планируется довести до 25 процентов, но с соблюдением правил социального дистанцирования.

Напомним, что 13 июня планируется возобновить матчи Кубка Италии, а с 20-го — матчи Серии А.

Лидером Серии А является «Ювентус», который в 26 турах набрал 53 очка. Второе место занимает римский «Лацио» (62). В первую тройку также входит «Интер» (54). В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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